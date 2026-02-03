Хамес начал переговоры с четвертьфиналистом МЛС

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес готов продолжить карьеру в Северной Америке. Опытный латиноамериканец ведет переговоры с Миннесотой Юнайтед, сообщает The Athletic.

В настоящее время атакующий хавбек – свободный агент. В декабре Хамес покинул мексиканский Леон. Раньше фамилию колумбийца связывали с другими американскими клубами (Орландо Сити, Коламбус Крю).

В нынешнем сезоне Хамес провел 14 поединков во всех турнирах (3 гола, 2 ассиста). Ранее он выступал в чемпионатах Испании, Бразилии, Греции, Катара, Англии, Германии, Франции и Португалии. В сборной Колумбии – 122 матча (31 гол).

К слову, обладатель Золотого мяча-2022 Карим Бензема сменил клубную прописку в пределах Саудовской Аравии.

