Левандовски выбрал приоритет на случай ухода из Барселоны

Форвард не будет вешать бутсы на гвоздь.
Сегодня, 20:05       Автор: Антон Федорцив
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Роберт Левандовски не столкнется с нехваткой карьерных вариантов. Бомбардир испанской Барселоны готов рассматривать новые предложения, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

На поляка появились конкретные претенденты в МЛС. Идея переезда за океан по душе и самому Левандовски. Также у него будут варианты в Европе и Саудовской Аравии. Завершать карьеру летом нападающий не будет.

В нынешнем сезоне Левандовски сыграл 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 10 мячей. Контракт форварда с Барсой действует до конца кампании. Пока "блаугранас" не определились относительно пролонгации договора.

Тем временем англичанин Харри Кейн решил продолжить выступления в мюнхенской Баварии.

