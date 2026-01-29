iSport.ua
Списанный экс-нападающий сборной Германии переедет в МЛС

Подзабытый исполнитель попытается перезапустить карьеру.
Сегодня, 14:58       Автор: Антон Федорцив
Тимо Вернер / Getty Images
Тимо Вернер / Getty Images

Немецкий РБ Лейпциг разорвет контракт с форвардом Тимо Вернером. Немец присоединится к американскому Сан-Хосе, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

"Красные быки" согласовали компенсацию за досрочное завершение сотрудничества. Вернер получит 2 млн евро. Медосмотр для Эрткуэйкс нападающий уже успешно прошел.

В нынешнем сезоне Вернер провел всего 13 минут (3 поединка). Результативными действиями форвард не отличился. Ранее он защищал цвета лондонских Тоттенхэма и Челси, а также Штутгарта на родине.

Напомним, колумбиец Радамель Фалькао нашел последний клуб перед завершением карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС РБ Лейпциг Тимо Вернер

