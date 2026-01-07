Фалькао нашел последний клуб в карьере

Бомбардир будет выступать на родине.

Нападающий Радамель Фалькао за месяц до 40-летия сделал карьерный выбор. Опытный форвард вернулся в колумбийский Мильонариос, сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран заключил контракт на полгода. Столичный гранд представил Фалькао под вывеской "Последний танец". Вероятно, нападающий вернулся в команду ради финальной точки в карьере.

Фалькао защищал цвета Мильонариоса в первой половине сезона-2025. Тогда он провел 13 матчей во всех турнирах, забив 6 мячей. Раньше форвард выступал в чемпионатах Испании, Турции, Франции, Англии, Португалии и Аргентины.

Тем временем нападающий Неймар определился с будущим в бразильском Сантосе.

