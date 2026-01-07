Неймар подписал новый контракт с Сантосом

Сантос официально объявил о продлении контракт с нападающим Неймаром.

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, новый договор с 33-летним футболистом рассчитан до конца 2026 года.

Читай также: Олимпийский чемпион-2016 вернулся в родной клуб

Срок действия предыдущего соглашения с игроком истек 31 декабря.

O PRÍNCIPE CONTINUA! ✍🏽



O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!



Saiba mais no site oficial. pic.twitter.com/JHix07RFxl — Santos FC (@SantosFC) January 6, 2026

Напомним, что Неймар вернулся в родной Сантос в январе 2025 года. В минувшем сезоне нападающий провел за бразильскую команду 28 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Сейчас игрок восстанавливается после операции на колене, которую он перенес в конце декабря. Точные сроки его возвращения пока остаются неизвестными.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил шансы Неймара поехать на ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!