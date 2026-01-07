iSport.ua
Неймар подписал новый контракт с Сантосом

33-летний футболист продолжит выступления за бразильский клуб.
Сегодня, 09:50       Автор: Игорь Мищук
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Сантос официально объявил о продлении контракт с нападающим Неймаром.

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, новый договор с 33-летним футболистом рассчитан до конца 2026 года.

Читай также: Олимпийский чемпион-2016 вернулся в родной клуб

Срок действия предыдущего соглашения с игроком истек 31 декабря.

Напомним, что Неймар вернулся в родной Сантос в январе 2025 года. В минувшем сезоне нападающий провел за бразильскую команду 28 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Сейчас игрок восстанавливается после операции на колене, которую он перенес в конце декабря. Точные сроки его возвращения пока остаются неизвестными.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил шансы Неймара поехать на ЧМ-2026.

