Неймар рассказал, где собирается продолжить карьеру

Вингер Сантоса Неймар поделился мыслями о своем будущем и продлении контракта с клубом.

По словам 33-летнего футболиста, он хотел бы продолжить выступления за свою нынешнюю команду.

"Честно, я не знаю. В самом деле, не знаю. Мне нужно несколько дней, чтобы отдохнуть, отключиться, а потом решить свое будущее.

Но однозначно моим приоритетом всегда остается Сантос", - приводит слова Неймара инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что Сантос начал переговоры о продлении контракта с Неймаром.

