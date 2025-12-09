Неймар рассказал, где собирается продолжить карьеру
Бразильский вингер высказался о приоритетном варианте.
Вингер Сантоса Неймар поделился мыслями о своем будущем и продлении контракта с клубом.
По словам 33-летнего футболиста, он хотел бы продолжить выступления за свою нынешнюю команду.
"Честно, я не знаю. В самом деле, не знаю. Мне нужно несколько дней, чтобы отдохнуть, отключиться, а потом решить свое будущее.
Но однозначно моим приоритетом всегда остается Сантос", - приводит слова Неймара инсайдер Фабрицио Романо.
Отметим, что действующее соглашение бразильца с клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что Сантос начал переговоры о продлении контракта с Неймаром.
