Неймар готов завершить карьеру, если не попадет на ЧМ-2026

Бразилец мечтает о мундиале.
Сегодня, 09:13       Автор: Василий Войтюк
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Легендарный бразильский футболист Неймар готов рассмотреть возможность завершения своей карьеры, если не будет вызван на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщает The Touchline.

Неймар, который в настоящее время восстанавливается после травмы, готов пойти на серьезные жертвы, чтобы вернуться в форму к началу турнира.

В прошлом сезоне Неймар провел 30 матчей за Сантос, забив 11 голов.

22 декабря 2025 года Неймару сделали артроскопическую операцию на левом колене. В начале 2026 года он продлил контракт с Сантосом до конца года.

За свою карьеру Неймар провел 128 матчей за национальную команду, забив 79 голов и сделав 59 результативных передач. Последний раз он выходил на поле за сборную 18 октября 2023 года в матче против Уругвая, который завершился поражением 0:2 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира.

Отметим, что на самом Чемпионате мира 2026 на групповом этапе Бразилия сыграет против Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландии (25 июня).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сборная Бразилии

