УЕФА представила мяч для финала Лиги чемпионов-2025/26

Официальный мяч для финала Лиги чемпионов сезона-2025/26, который пройдет в Будапеште, был представлен УЕФА.

Дизайн мяча, созданный компанией Adidas, вдохновлен уникальной культурной идентичностью венгерской столицы и ее историей как соединения двух городов - Буды и Пешта.

Концепция дизайна объединяет контраст и гармонию: историческую архитектуру и современную энергию, классическую элегантность и яркую ночную жизнь, создавая выразительный визуальный стиль для главного матча европейского футбола.

Финальный матч турнира состоится 30 мая на стадионе Пушкаш-Арена. В настоящее время уже известны пары 1/16 финала Лиги чемпионов, матчи которых запланированы на 17-18 и 24-25 февраля.

