НБА: Оклахома обыграла Лейкерс, Кливленд вырвал победу у Денвера

Завершился ряд матчей регулярного чемпионата НБА.

Одним из центральных противостояний был матч Денвера против Кливленда. Наггетс в концовке поединка вели в счете, но трехочковый Джеймса Хардена позволил Кавальерс вернуться в игру и в итоге победить.

Оклахома без Шая сумела в равном матче обыграть Лейкерс без Дончича, Детройт на выезде переиграл Шарлотт, а Юта без Михайлюка переиграла Майами.

Результаты матчей за 10 февраля

Шарлотт — Детройт — 104:110 (33:29, 24:32, 21:27, 26:22)

Шарлотт: Миллер (24), Болл (20), Книппел (20), Бриджес (6), Диабате (0) – старт; Г. Уильямс (12), Колкбреннер (6), Джеймс (6), Грин (5), Мэнн (5).

Детройт: Каннингем (33 + 9 подборов + 7 передач), Д. Робинсон (18), Дюрен (15), Харрис (11), Томпсон (6 + 8 подборов) – старт; Рид (12), Леверт (5), Грин (4), Дженкинс (4), Стюарт (2), Хертер (0).

Бруклин — Чикаго — 123:115 (27:31, 33:23, 29:35, 34:26)

Бруклин: Клэкстон (28 + 10 подборов), Клауни (22), Траоре (13 + 13 передач), Вольф (13), Мэнн (9) – старт; Пауэлл (14), З. Уильямс (11), Шарп (6 + 7 подборов), Уилсон (4), Сараф (3).

Чикаго: Саймонс (23 + 7 передач + 5 потерь), Бузелис (18 + 4 блок-шота), Айви (13), Окоро (10), Ябуселе (3) – старт; Секстон (21), Ричардс (12), Диллингэм (8 + 7 подборов), Уильямс (7).

Майами — Юта — 111:115 (32:26, 20:35, 30:24, 29:30)

Майами: Уиггинс (26), Адебайо (23 + 11 подборов), Митчелл (12), Фонтеккьо (9), Уэйр (8) – старт; Якучионис (20), Хакес (9), Смит (4), Гарднер (0), Йович (0).

Юта: Джарен Джексон (22), Маркканен (17 + 8 подборов), Бэйли (16 + 8 подборов), Коллиер (13 + 9 передач), Нуркич (10 + 16 подборов) – старт; Филиповски (16 + 11 подборов), Сенсабо (14), В. Уильямс (5 + 7 передач), Уильямс (2), Кончар (0).

Орландо — Милуоки — 118:99 (27:22, 24:32, 36:20, 31:25)

Орландо: Блэк (26), Бэйн (25), Банкеро (11 + 9 подборов), Саггс (7 + 10 передач + 5 перехватов), Картер (4 + 8 подборов) – старт; М. Вагнер (14), Ф. Вагнер (14), Ричардсон (5), Пенда (5), да Силва (3), Ховард (2), Айзек (2), Картер (0).

Милуоки: Портер (28 + 7 передач), Грин (15), Роллинз (14 + 6 потерь), Тернер (13 + 5 блок-шотов), Кузма (3 + 5 потерь) – старт; Портис (10), Симс (5), Нэнс (5), Томас (4), Дженг (2), Джексон (0), Г. Харрис (0), Т. Адетокумбо (0).

Миннесота — Атланта — 138:116 (41:34, 40:22, 25:31, 32:29)

Миннесота: Эдвардс (30 + 6 передач), Макдэниэлс (18 + 4 блок-шота), Рэндл (18 + 12 подборов + 10 передач), Гобер (18), Дивинченцо (10 + 6 передач) – старт; Досунму (21), Хайлэнд (13), Рид (7), Кларк (3).

Атланта: Макколлум (38), Александер-Уокер (23 + 12 подборов + 6 потерь), Оконгву (14), Рисаше (3), Ньюэлл (2) – старт; Лэндейл (12), Кисперт (12 + 7 подборов), Гуйе (10 + 7 подборов), Винсент (2), Хилд (0).

Новый Орлеан — Сакраменто — 120:94 (31:26, 30:20, 31:21, 28:27)

Новый Орлеан: Мерфи (21 + 7 передач), Уильямсон (18 + 6 передач), Бей (12), Джонс (8 + 6 передач), Куин (8) – старт; Фирс (20), Маткович (12 + 9 подборов), Макгауэнс (8), Мисси (7), Хоукинс (6), Пиви (0).

Сакраменто: Рейно (21 + 19 подборов), Уэстбрук (17), Клиффорд (10 + 6 передач), Ачиува (8), Дерозан (8) – старт; Картер (12), Кардуэлл (6 + 11 подборов), Плауден (5), Юбэнкс (4), Макдермотт (3).

Денвер — Кливленд — 117:119 (30:26, 29:28, 33:33, 25:32)

Денвер: Йокич (22 + 14 подборов + 11 передач + 7 потерь), К. Браун (20), Стротер (20), Дж. Мюррэй (17 + 8 подборов + 11 передач), К. Джонсон (10) – старт; Валанчюнас (12), Хардуэй (12), Пикетт (3), Б. Браун (1).

Кливленд: Митчелл (32 + 10 передач), Харден (22 + 10 подборов + 7 передач), Аллен (22 + 13 подборов), Тайсон (16), Меррилл (9) – старт; Томлин (6), Шредер (5), Брайант (5), Эллис (2), Портер (0).

Голден Стейт — Мемфис — 114:113 (32:32, 25:33, 28:33, 29:15)

Голден Стэйт: Спенсер (17 + 7 передач), Сантос (16 + 8 подборов), Муди (15), Др. Грин (14 + 7 потерь), Мелтон (10) – старт; Подземски (16), Хорфорд (16 + 9 подборов + 6 передач), Пэйтон II (7), Ричард (3), Пост (0).

Мемфис: Джером (19 + 7 передач), Уэллс (10), Андерсон (8 + 5 потерь), Джексон (6), Кауард (2) – старт; Мэйшэк (17), Колдуэлл-Поуп (15), Хендрикс (15 + 10 подборов), Пиппен (11), Смолл (8), Спенсер (2).

Лейкерс — Оклахома-Сити — 110:119 (30:31, 28:36, 33:26, 19:26)

Лейкерс: Джеймс (22 + 10 передач), Смарт (19), Ларэвиа (14), Хатимура (12), Эйтон (6 + 10 подборов) – старт; Ривз (16 + 7 передач + 5 потерь), Хэйс (12), Кеннард (7), Вандербилт (2), Клебер (0).

Оклахома: Джейлен Уильямс (23), Холмгрен (13 + 10 подборов), Уоллес (12 + 6 передач), Хартенштайн (10 + 9 подборов + 6 передач), Дорт (7) – старт; Джо (19), Карузо (17), Джейлин Уильямс (11), Маккейн (7), Уиггинс (0), К. Уильямс (0).

Портленд — Филадельфия — 135:118 (29:31, 35:34, 49:22, 22:31)

Портленд: Камара (30), Авдия (26 + 10 подборов + 8 передач), Грант (15), Клинган (15 + 7 подборов + 4 блок-шота), Холидэй (13 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Хендерсон (12 + 7 передач), Р. Уильямс (8), Крейчи (5), Уэсли (4), Рупер (3), Кук (2), Ян Ханьсэнь (2), Сиссоко (0).

Филадельфия: Макси (30), Убре (19), Уотфорд (12), Эджкомб (11), Драммонд (11 + 7 подборов) – старт; Эдвардс (12), Боучэмп (10), Бона (7), Лаури (6), Брум (0), Болдуин (0).

Напомним, что в двух матчах чемпионата состоялись массовые драки между игроками.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!