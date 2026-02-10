iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Сразу в двух матчах НБА произошли драки между игроками

Какое-то обострение.
Сегодня, 06:58       Автор: Василий Войтюк
Драка в Шарлотт / Getty Images
Драка в Шарлотт / Getty Images

В ночь на 10 февраля в НБА случилось сразу несколько потасовок между игроками.

Во время третьей четверти матча Детройт - Шарлотт игрок Хорнетс Мусса Диабате нарушил правила против дебютанта Матча Всех Звезд Джейлена Дюрена. Центровому Пистонс это не понравилось и он "толкнул в лице" оппонента, после чего началась потасовка.

К Дюрену и Диабате присоединились "тафгаи" обеих команд - Айзея Стюарт и Майлз Бриджес, которые, в отличии от остальных, также лезли в драку, вместо того, чтобы её остановить.

В итоге судьи удалили с паркета всех четырех игроков.

В другом матче - между Атлантой и Миннесотой, также произошла стычка. Здесь что-то не поделили Наз Рид (Тимбервулвз) и Мо Гейе (Хоукс). К счастью, масштабы здесь были несколько меньше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драка

Статьи по теме

Семь людей удалили за драку в матче НБА Семь людей удалили за драку в матче НБА
Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо
Закарпатские флешбэки: Шинник отказывался играть с клубом, где выступают украинцы Закарпатские флешбэки: Шинник отказывался играть с клубом, где выступают украинцы
Начало матча Марселя Малиновского против Клермона было отложено из-за драки фанатов Начало матча Марселя Малиновского против Клермона было отложено из-за драки фанатов

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры08:21
Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной
НБА08:05
Еще один баскетболист пропустит Матч Звезд
Олимпийские игры07:41
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:33
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
НБА06:58
Сразу в двух матчах НБА произошли драки между игроками
Вчера, 23:55
Олимпийские игры23:55
МОК запретил Гераскевичу использовать "шлем памяти"
Европа23:40
Дубль Малена принес Роме простую победу над Кальяри
Европа22:50
Кандидат на пост президента Барселоны: Флику понравится наш проект
Олимпийские игры22:20
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
Формула 122:07
Астон Мартин показал новую ливрею
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK