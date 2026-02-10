Сразу в двух матчах НБА произошли драки между игроками

В ночь на 10 февраля в НБА случилось сразу несколько потасовок между игроками.

Во время третьей четверти матча Детройт - Шарлотт игрок Хорнетс Мусса Диабате нарушил правила против дебютанта Матча Всех Звезд Джейлена Дюрена. Центровому Пистонс это не понравилось и он "толкнул в лице" оппонента, после чего началась потасовка.

К Дюрену и Диабате присоединились "тафгаи" обеих команд - Айзея Стюарт и Майлз Бриджес, которые, в отличии от остальных, также лезли в драку, вместо того, чтобы её остановить.

BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS 😲



Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR — ESPN (@espn) February 10, 2026

В итоге судьи удалили с паркета всех четырех игроков.

В другом матче - между Атлантой и Миннесотой, также произошла стычка. Здесь что-то не поделили Наз Рид (Тимбервулвз) и Мо Гейе (Хоукс). К счастью, масштабы здесь были несколько меньше.

NAZ REID VS. MO GUEYE FIGHT —



Another fight in the NBA tonight. 👀🍿



pic.twitter.com/zQBfOYt8kN — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 10, 2026

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!