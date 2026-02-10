Сразу в двух матчах НБА произошли драки между игроками
В ночь на 10 февраля в НБА случилось сразу несколько потасовок между игроками.
Во время третьей четверти матча Детройт - Шарлотт игрок Хорнетс Мусса Диабате нарушил правила против дебютанта Матча Всех Звезд Джейлена Дюрена. Центровому Пистонс это не понравилось и он "толкнул в лице" оппонента, после чего началась потасовка.
К Дюрену и Диабате присоединились "тафгаи" обеих команд - Айзея Стюарт и Майлз Бриджес, которые, в отличии от остальных, также лезли в драку, вместо того, чтобы её остановить.
В итоге судьи удалили с паркета всех четырех игроков.
В другом матче - между Атлантой и Миннесотой, также произошла стычка. Здесь что-то не поделили Наз Рид (Тимбервулвз) и Мо Гейе (Хоукс). К счастью, масштабы здесь были несколько меньше.
