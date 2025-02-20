Из-за потасовки на трибунах прервали матч с участием команды Моуриньо

Фанаты в Бельгии ничего не поделили.

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Евпрои бельгийский Андерлехт принимает турецкий Фенербахче.

Уже на самом старте матча гости воспользовались ошибкой защитника соперника и открыли счет во встрече. Почти сразу после этого на трибунах произошли стычки с участием фанатов.

Арбитром матча было принято решение остановить игру и убрать команды с поля.

Через 15 минут судьи и игроки все-таки вернулись и матч удалось продолжить. Впоследствии Андерлехт сравнял счет, воспользовавшись ошибкой соперника.

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