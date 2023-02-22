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Закарпатские флешбэки: Шинник отказывался играть с клубом, где выступают украинцы

Представитель страны-оккупанта не хотел играть с Окжетпесом.
Сегодня, 18:40
Минай
Минай

Ярославский Шинник никак не может оправиться от физического и психологического урона, который был нанесен игроками Миная.

Как сообщает казахский журналист Айдын Кожахмет, клуб из государства-террориста намеревался отменить игру против местного Окжетпеса.

Причина в том, что в составе команды выступает ряд футболистов из Украины и игроки представителей страны-оккупанта решил, что драки на поле не избежать.

"Помните недавний скандал с дракой игроков Миная и Шинника в одном из отелей Белека? После этого случая ярославский клуб напрочь отказался играть против Окжетпеса.

В составе кокшетаусцев также есть несколько игроков из Украины, и футболисты Шинника посчитали, что на поле потасовка неизбежна. Но обошлось", - написал казах в телеграмме.

Стоит отметить, что матч все же состоялся, но казахи играли без украинцев в составе. За Окжетпес выступают Дмитрий Рыжук, Иван Цюпа, Иван Брикнер и Максим Драченко.

Напомним, ранее известный украинский боксер предложил Минаю провести тренировку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: драка минай

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