Украинские футболисты побили игроков российского Шинника - источник

В понедельник, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка с участием украинских и российских футболистов.

Как сообщает Telegram-канал База, вечером несколько представителей команды Миная подошли к начальнику ярославского шинника с требованием спеть гимн Украины. Функционер российского клуба на это ответил отказом, но предложит выйти на улицу, чтобы разобраться. Сотрудники отеля вмешались в конфликт, предотвратив драку.

Через пару часов футболисты Миная оказались в одном лифте с футболистом шинника и избили его. Когда лифт приехал на этаж, то там стояли игроки российского клуба, что привело к массовой драке.

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В итоге сотрудники гостиницы вызвали полицию и скорую помощь. После этого между игроками и представителями клубов произошло еще пару мелких столкновений.

Руководство Royal Seginus приняло решение о том, что в отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны.

Ранее сообщалось, что легенды мирового футбола приняли участие в турнире, который проходил в россии, из-за чего были жестко раскритикованы.