Продались за рубль: Малуда, Камбьясо, Адебайор и другие звезды приняли участие в турнире в россии

В россии проводится футбольный турнир - Кубок Легенд. Это соревнование проходит не первый год, а на него приглашаются различные сборные.

Во время полномасштабного вторжения в Украину данный турнир также проводятся. Кроме участников из россии и других стран СНГ, есть приглашенные команды из Латинской Америки, Африки, Европы, а также сборная звезд.

Пока в мире на разных турнирах борются за изоляцию спортсменов из россии и беларуси, топовые звезды футбола приезжают сами в москву.

Состав сборной Латинской Америки:

Фарид Мондрагон

Диего Лугано

Густаво Варела

Николас Пареха

Алехандро Домингес

Рикардо Осорио

Джованни

Майкон

Амарал

Леандро Фернандес

Состав сборной Африки:

Эссам Эль-Хадари

Артур Бока

Эманнуэль Эбуе

Абдул Кадер Кейта

Дидье Зокора

Карим Хаггуи

Асамоа Гьян

Эммануэль Адебайор

Джауад Заири

Юссеф Мухтари

Состав сборной СНГ:

Алмат Бекбаев

Фархадбек Ирисметов

Сервер Джепаров

Хуршед Махмудов

Александр Глеб

Вячеслав Глеб

Александр Гацкан

Эрик Яхимович

Альберт Саркисян

Вячеслав Лычкин

Состав сборной звезд:

Теофанис Катерьяннакис

Ангелос Басинас

Георгиос Карагунис

Джей-Джей Окоча

Жуниор Байано

Флоран Малуда

Эдмилсон

Эрик Абидаль

Эстебан Камбьяссо

Рубен Де ла Ред

Состав сборной Европы:

Элмас Февзи

Фернанду Мейра

Педру Мендеш

Здравко Кузманович

Гойко Качар

Камель Мерием

Хасан Кабзе

Джихан Хасполатлы

Александр Фарнеруд

Флоран Синама-Понголь

Кевин Кураньи (тренер)

Конечно, за свою игру они получат финансовое вознаграждение. Примечательно, что уже сегодня, 12 февраля, состоится финал турнира, в котором сыграют сборные россии и команда СНГ.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024.