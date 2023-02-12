Продались за рубль: Малуда, Камбьясо, Адебайор и другие звезды приняли участие в турнире в россии
В россии проводится футбольный турнир - Кубок Легенд. Это соревнование проходит не первый год, а на него приглашаются различные сборные.
Во время полномасштабного вторжения в Украину данный турнир также проводятся. Кроме участников из россии и других стран СНГ, есть приглашенные команды из Латинской Америки, Африки, Европы, а также сборная звезд.
Пока в мире на разных турнирах борются за изоляцию спортсменов из россии и беларуси, топовые звезды футбола приезжают сами в москву.
Состав сборной Латинской Америки:
- Фарид Мондрагон
- Диего Лугано
- Густаво Варела
- Николас Пареха
- Алехандро Домингес
- Рикардо Осорио
- Джованни
- Майкон
- Амарал
- Леандро Фернандес
Состав сборной Африки:
- Эссам Эль-Хадари
- Артур Бока
- Эманнуэль Эбуе
- Абдул Кадер Кейта
- Дидье Зокора
- Карим Хаггуи
- Асамоа Гьян
- Эммануэль Адебайор
- Джауад Заири
- Юссеф Мухтари
Состав сборной СНГ:
- Алмат Бекбаев
- Фархадбек Ирисметов
- Сервер Джепаров
- Хуршед Махмудов
- Александр Глеб
- Вячеслав Глеб
- Александр Гацкан
- Эрик Яхимович
- Альберт Саркисян
- Вячеслав Лычкин
Состав сборной звезд:
- Теофанис Катерьяннакис
- Ангелос Басинас
- Георгиос Карагунис
- Джей-Джей Окоча
- Жуниор Байано
- Флоран Малуда
- Эдмилсон
- Эрик Абидаль
- Эстебан Камбьяссо
- Рубен Де ла Ред
Состав сборной Европы:
- Элмас Февзи
- Фернанду Мейра
- Педру Мендеш
- Здравко Кузманович
- Гойко Качар
- Камель Мерием
- Хасан Кабзе
- Джихан Хасполатлы
- Александр Фарнеруд
- Флоран Синама-Понголь
- Кевин Кураньи (тренер)
Конечно, за свою игру они получат финансовое вознаграждение. Примечательно, что уже сегодня, 12 февраля, состоится финал турнира, в котором сыграют сборные россии и команда СНГ.
Ранее сообщалось, что Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024.