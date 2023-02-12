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Продались за рубль: Малуда, Камбьясо, Адебайор и другие звезды приняли участие в турнире в россии

Легенды мирового футбола вляпались в жесткий скандал.
Сегодня, 12:57
Малуда / Getty Images
Малуда / Getty Images

В россии проводится футбольный турнир - Кубок Легенд. Это соревнование проходит не первый год, а на него приглашаются различные сборные.

Во время полномасштабного вторжения в Украину данный турнир также проводятся. Кроме участников из россии и других стран СНГ, есть приглашенные команды из Латинской Америки, Африки, Европы, а также сборная звезд.

Пока в мире на разных турнирах борются за изоляцию спортсменов из россии и беларуси, топовые звезды футбола приезжают сами в москву. 

Состав сборной Латинской Америки:

  • Фарид Мондрагон
  • Диего Лугано
  • Густаво Варела
  • Николас Пареха
  • Алехандро Домингес
  • Рикардо Осорио
  • Джованни
  • Майкон
  • Амарал
  • Леандро Фернандес

Состав сборной Африки:

  • Эссам Эль-Хадари
  • Артур Бока
  • Эманнуэль Эбуе
  • Абдул Кадер Кейта
  • Дидье Зокора
  • Карим Хаггуи
  • Асамоа Гьян
  • Эммануэль Адебайор
  • Джауад Заири
  • Юссеф Мухтари

Состав сборной СНГ:

  • Алмат Бекбаев
  • Фархадбек Ирисметов
  • Сервер Джепаров
  • Хуршед Махмудов
  • Александр Глеб
  • Вячеслав Глеб
  • Александр Гацкан
  • Эрик Яхимович
  • Альберт Саркисян
  • Вячеслав Лычкин

Состав сборной звезд:

  • Теофанис Катерьяннакис
  • Ангелос Басинас
  • Георгиос Карагунис
  • Джей-Джей Окоча
  • Жуниор Байано
  • Флоран Малуда
  • Эдмилсон
  • Эрик Абидаль
  • Эстебан Камбьяссо
  • Рубен Де ла Ред

Состав сборной Европы:

  • Элмас Февзи
  • Фернанду Мейра
  • Педру Мендеш
  • Здравко Кузманович
  • Гойко Качар
  • Камель Мерием
  • Хасан Кабзе
  • Джихан Хасполатлы
  • Александр Фарнеруд
  • Флоран Синама-Понголь
  • Кевин Кураньи (тренер)

Конечно, за свою игру они получат финансовое вознаграждение. Примечательно, что уже сегодня, 12 февраля, состоится финал турнира, в котором сыграют сборные россии и команда СНГ.

Ранее сообщалось, что Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024.


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