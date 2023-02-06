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Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024

Украинский боксер напомнил, что каждый день страна-террорист уничтожает украинские города и жизни.
Сегодня, 18:01
Александр Усик / https://www.instagram.com/usykaa/
Александр Усик / https://www.instagram.com/usykaa/

Непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к президенту МОК Томасу Баху, который желает допустить российских и белорусских спортсменов к участию на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Свои слова украинец опубликовал у себя в Instagram.

"Уважаемый г-н Бах, я хотел бы обратиться к вам. Я украинский спортсмен. Я выиграл олимпийское золото по боксу в 2012 году; Я действующий чемпион мира в супертяжелом весе, и меня зовут Александр Усик".

"Вы хотите разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Вооруженные силы россии вторглись в нашу страну и убивают мирных жителей. российская армия убивает украинских спортсменов и тренеров, разрушает спортивные площадки и спортивные залы".

"Медали, которые собираются завоевать российские спортсмены, — это медали крови, смертей и слез. Позвольте пожелать вам, чтобы над вами было мирное небо и чтобы вы были здоровы и счастливы".

Ранее известные норвежские биатлонисты раскритиковали Международный олимпийский комитет за намерение вернуть российских и белорусских спортсменов в соревнования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война Александр Усик война с россией Томас Бах

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Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024
Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024

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