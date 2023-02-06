iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Норвежские биатлонисты выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде

Норвежцы считают, что слишком рано даже обсуждать возможность возвращения спортсменов стран-агрессоров.
Сегодня, 17:40
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

Известные норвежские биатлонисты, Йоханнес и Тарьей Бе, Марте Олсбю-Ройселанн и Стурла Холм Легрейд, выступили с критикой Международного олимпийского комитета, который собирается допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

"Я думаю, что это странно. Нам еще рано думать об этом. Я понимаю, что у них должна быть постоянная дискуссия, где они смотрят на ситуацию. Но если вы посмотрите на нее, то обсуждения не будет. Еще слишком рано", - цитирует Йоханнеса Бе норвежское издание Nettavisen.

Тарьей Бе, старший брат Йоханнеса, также критически относится к МОК. Он считает, что пока идет война, россияне и белорусы должны быть отстранены от соревнований.

"Это совершенно ненужное обсуждение, потому что и так совершенно очевидно, каков ответ с моей стороны", - сказал Тарьей.

"Вы не можете приветствовать кого-то обратно только потому, что прошло какое-то время. Я не вижу, чтобы что-то изменилось с тех пор, как они были отстранены. Должны произойти изменения, прежде чем их возвращение можно будет обсуждать".

Тарьей Бе
Тарьей Бе

"С нашей стороны все должно продолжаться как прежде. Они же смогут вернуться, только когда закончится война. Это простая математика".

Марте Олсбю-Ройселанн говорит, что она может обсудить этот вопрос, но ее позиция не изменилась - русские должны оставаться вне международных соревнований. Она не знает, что МОК надеется получить от своего решения вернуть их.

"Ситуация в мире находится в неопределенном состоянии, поэтому я не совсем знаю, что они (МОК) из этого выиграют, но посмотрим. Жаль, что ситуация выходит за рамки отдельных личностей, но это война, и так оно и есть. Это позор".

Марте Олсбю-Ройселанн
Марте Олсбю-Ройселанн

"Мы можем обсуждать их возвращение, но да, они по-прежнему должны быть отстранены".

Стурла Хольм Легрейд придерживается того же мнения по этому поводу.

"Никаких изменений не было, поэтому я все еще поддерживаю предыдущий аргумент, что мы должны держать их в отстранении до особого распоряжения. Если будут какие-то веские аргументы, чтобы мы снова допустили их к участию, то я буду готов пересмотреть свою позицию", - заявил Легрейд.

Стурла Холм Легрейд
Стурла Холм Легрейд

Читай также: Глава МОК ответил отказом на приглашение Украины в Бахмут

Напомним, что из-за военного полномасштабного вторжения россии в Украину российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях.

Однако на прошлой неделе МОК объявил, что они при определенных условиях смогут участвовать в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх в Париже в следующем году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война норвегия война с россией Йоханнес Бе Тарьей Бе Стурла Хольм Легрейд марте олсбю ройселанд

Статьи по теме

Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024 Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024
"Сегодня убивают украинцев, а завтра соревнуются?": Гераскевич высказался о допуске россиян к Олимпиаде "Сегодня убивают украинцев, а завтра соревнуются?": Гераскевич высказался о допуске россиян к Олимпиаде
Организаторы Олимпиады-2024 будут придерживаться решения МОК по поводу допуска россиян и белорусов к Играм Организаторы Олимпиады-2024 будут придерживаться решения МОК по поводу допуска россиян и белорусов к Играм
Месси - лучший игрок Южной Америки в 2022 году Месси - лучший игрок Южной Америки в 2022 году
Помочь журналистам

Видео

Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024
Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты гонок
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Футбол18:55
Месси - лучший игрок Южной Америки в 2022 году
Бокс18:55
Стали известны дата боя и имя следующего соперника Джошуа
Формула 118:31
Ферстаппен рассказал, кто будет главным конкурентом Ред Булл
НБА18:28
Карри рискует пропустить Матч всех звезд-2023 из-за полученной травмы
Бокс18:01
Усик обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024
Биатлон17:40
Норвежские биатлонисты выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде
Европа17:29
Лидс уволил Марша с поста главного тренера
Украина17:12
"Команда моей жизни": Экс-нападающий Динамо высказался о возможном возвращении в киевский клуб
Формула 116:41
Формула 1: Болиды 2023 года. Уильямс разочаровали фанатов
Формула 116:35
Уильямс представили новую ливрею на сезон-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK