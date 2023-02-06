Норвежские биатлонисты выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде

Норвежцы считают, что слишком рано даже обсуждать возможность возвращения спортсменов стран-агрессоров.

Известные норвежские биатлонисты, Йоханнес и Тарьей Бе, Марте Олсбю-Ройселанн и Стурла Холм Легрейд, выступили с критикой Международного олимпийского комитета, который собирается допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

"Я думаю, что это странно. Нам еще рано думать об этом. Я понимаю, что у них должна быть постоянная дискуссия, где они смотрят на ситуацию. Но если вы посмотрите на нее, то обсуждения не будет. Еще слишком рано", - цитирует Йоханнеса Бе норвежское издание Nettavisen.

Тарьей Бе, старший брат Йоханнеса, также критически относится к МОК. Он считает, что пока идет война, россияне и белорусы должны быть отстранены от соревнований.

"Это совершенно ненужное обсуждение, потому что и так совершенно очевидно, каков ответ с моей стороны", - сказал Тарьей.

"Вы не можете приветствовать кого-то обратно только потому, что прошло какое-то время. Я не вижу, чтобы что-то изменилось с тех пор, как они были отстранены. Должны произойти изменения, прежде чем их возвращение можно будет обсуждать".

Тарьей Бе

"С нашей стороны все должно продолжаться как прежде. Они же смогут вернуться, только когда закончится война. Это простая математика".

Марте Олсбю-Ройселанн говорит, что она может обсудить этот вопрос, но ее позиция не изменилась - русские должны оставаться вне международных соревнований. Она не знает, что МОК надеется получить от своего решения вернуть их.

"Ситуация в мире находится в неопределенном состоянии, поэтому я не совсем знаю, что они (МОК) из этого выиграют, но посмотрим. Жаль, что ситуация выходит за рамки отдельных личностей, но это война, и так оно и есть. Это позор".

Марте Олсбю-Ройселанн

"Мы можем обсуждать их возвращение, но да, они по-прежнему должны быть отстранены".

Стурла Хольм Легрейд придерживается того же мнения по этому поводу.

"Никаких изменений не было, поэтому я все еще поддерживаю предыдущий аргумент, что мы должны держать их в отстранении до особого распоряжения. Если будут какие-то веские аргументы, чтобы мы снова допустили их к участию, то я буду готов пересмотреть свою позицию", - заявил Легрейд.

Стурла Холм Легрейд

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Напомним, что из-за военного полномасштабного вторжения россии в Украину российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях.

Однако на прошлой неделе МОК объявил, что они при определенных условиях смогут участвовать в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх в Париже в следующем году.