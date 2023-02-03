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Глава МОК ответил отказом на приглашение Украины в Бахмут

Томас Бах не хочет посещать территорию боевых действий.
Сегодня, 08:36
Томас Бах / Getty Images
Томас Бах / Getty Images

В Международном олимпийском комитете прокомментировали приглашение Томаса Баха в Бахмут.

Пресс-служба дала четкий ответ, заявив что президент организации пока не собирается посещать Украину.

"Президент МОК посетил Украину летом 2022 года по приглашению НОК. Во время этого визита он встретился с пострадавшими от войны спортсменами, увидел разрушенную спортивную инфраструктуру, а также встретился с президентом Зеленским для большого обсуждения".

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"После визита они также обменялись номерами телефонов. Пока планов по новому визиту в Украину нет", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МОК осудил решение Украины бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Бах

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