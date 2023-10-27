"Все россияне виновны в преступлениях против Украины": Магучих обратилась к президенту МОК

Прославленная украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, Ярослава Магучих ответила, что хотела бы сказать президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, который не раз отличался неоднозначными заявлениями и действиями в отношении россиян и белорусов.

Украинка подчеркнула, что не нужно выставлять представителей стран-агрессоров в нейтральном свете.

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"В МОК пытаются акцентировать внимание на нейтральности спорта. Но спорт не вне политики. Да и война - это больше, чем просто политика. Это жизни людей!

Наши спортсмены гибнут от рук россии, хотя тоже могли бы выступать на международной арене. Российских и белорусских спортсменов, которые молчат, это, судя по всему, полностью устраивает. Многие из них поддерживают войну. В этой ситуации очевидно то, что все россияне виновны в преступлениях против Украины, поэтому доверять им нельзя", - заявила Магучих в интервью Укринформ.

Ранее сообщалось, что Магучих не сумела выиграть звание лучшей атлетки Европы.

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