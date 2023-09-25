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Магучих: Для нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует

Легкоатлетка презирает украинского функционера.
Сегодня, 16:24
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась мнением о бывшем главе Национального олимпийского комитета Украины Сергее Бубке.

По словам девушки, она гордится соотечественником, но лишь как спортсменом.

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"Я очень горжусь Бубкой как спортсменом, ведь он установил много мировых рекордов. Но он мне не нравится как человек, потому что в начале войны он не занял четкую позицию.

Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует", - приводит слова Магучих NRK.

Ранее сообщалось, Бубка покинул руководство Всемирной федерации легкой атлетики.

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