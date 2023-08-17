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Бубка покинул руководство Всемирной федерации легкой атлетики

Специалист ушел из организации после 22 лет работы в ней.
Сегодня, 08:22
Сергей Бубка / Getty Images
Сергей Бубка / Getty Images

Олимпийские чемпион Сергей Бубка больше не будет работать во Всемирной федерации легкой атлетики.

Как сообщает Inside The Games, функционер принял решение прекратить международную деятельность после 22 лет работы.

По информации источника, решение Бубки больше не баллотироваться на Всемирном легкоатлетическом конгрессе произошло после критики в его адрес, ведь он не засудил полномасштабное вторжение россии в Украину.

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Напомним, в октябре прошлого года Бубка покинул пост президента Национального олимпийского комитета Украины. В этой должности он пробыл 17 лет.

Отметим, что Бубка с 2001 года занимает должность члена правления федерации. В период 2007-2011, 2015-2019 и 2019-2023 Бубка был старшим вице-президентом федерации.

Ранее сообщалось, что Украина может не выступить на Олимпиаде из-за россии и белоруси.

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