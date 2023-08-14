Гераскевич: Гутцайт - популистический клоун

Скелетонист Владимир Гераскевич высказался о спорном решении Вадима Гутцайта не пустить украинских спортсменов на Олимпиаду из-за возможных выступлений россии и белоруси под своими флагами.

"Гутцайт – это популистический клоун.

Вместо борьбы за отстранение "нейтральных" российских/белорусских спортсменов, распространяющих российскую пропаганду, Гутцайт и команда выбирают "не обращать на них внимание".

В то же время эта российская пропаганда продолжает нас убивать…

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Этот комментарий Гутцайта настолько глуп, что трудно даже постичь этот уровень некомпетентности.

Начиная с того, что с самого начала полномасштабного вторжения не шло даже речи о выступлениях российских/белорусских атлетов под флагами своих стран.

Продолжая тем, что последние три Олимпиады русская выступала под нейтральным флагом, и это никак не мешало им использовать спорт в своей пропаганде.

Заканчивая тем, что у нас несколько месяцев действовал приказ о бойкоте, запрещающем выступление с этими "нейтральными" спортсменами", - написал Гераскевич в соцсетях.

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