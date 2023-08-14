Украина может не выступить на Олимпиаде из-за россии и белоруси

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина готова участвовать в Олимпийских играх, но лишь привалов, что спортсмены из россии и беларуси будут выступать под нейтральным флагом.

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наше знамя будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы в мире увидели, что Украина есть, была и будет.

Мы не обращаем внимания на этих атлетов, потому что для нас вообще непонятно, кто эти спортсмены, потому что они находятся под нейтральным флагом.

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Если россия и белорусь будут выступать под своим флагом, мы не будем участвовать в этой Олимпиаде.

Наши спортсмены не могут спокойно готовиться. Трудно психологически. Нет ни одного спортсмена, у которого бы не погиб друг, родственник, отец или член команды", – сказал Гутцайт в интервью Kyodo News.

Напомним, Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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