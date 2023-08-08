Российских спортсменов не допустили к участию в чемпионате мира по тяжелой атлетике
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила к выступлениям на будущем чемпионате мира-2023 ни одного российского спортсмена.
Соответствующее решение было принято Исполнительным комитетом организации после изучения заявок участников, о чем сообщает пресс-служба IWF.
В то же время к мировому первенству были допущены белорусские представители, которые получат нейтральный статус. Всего в список "нейтралов" попали 20 человек из беларуси: 12 спортсменов, семь членов обслуживающего персонала и один технический судья.
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В мае Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян и белорусов к международным состязаниям при условии подписания декларации о нейтралитете.
Российские тяжелоатлеты по причине отстранения пропустят второе подряд мировое первенство.
Отметим, что чемпионат мира-2023 по тяжелой атлетике пройдет со 2 по 17 сентября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что россияне и белорусы не получили официальных приглашений на Олимпиаду-2024.
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