Российских спортсменов не допустили к участию в чемпионате мира по тяжелой атлетике

При этом белорусы будут представлены на соревнованиях в нейтральном статусе.

Россиян не допустили на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике / Getty Images

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила к выступлениям на будущем чемпионате мира-2023 ни одного российского спортсмена.

Соответствующее решение было принято Исполнительным комитетом организации после изучения заявок участников, о чем сообщает пресс-служба IWF.

В то же время к мировому первенству были допущены белорусские представители, которые получат нейтральный статус. Всего в список "нейтралов" попали 20 человек из беларуси: 12 спортсменов, семь членов обслуживающего персонала и один технический судья.

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В мае Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян и белорусов к международным состязаниям при условии подписания декларации о нейтралитете.

Российские тяжелоатлеты по причине отстранения пропустят второе подряд мировое первенство.

Отметим, что чемпионат мира-2023 по тяжелой атлетике пройдет со 2 по 17 сентября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что россияне и белорусы не получили официальных приглашений на Олимпиаду-2024.

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