Без россии и беларуси: Страны-агрессоры не получили официальных приглашений на Олимпиаду-2024
Международный олимпийский комитет за год до старта Летней Олимпиады-2024 в Париже направил официальные приглашения 203 странам на участие в соревнованиях.
Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Без официальных приглашений на Олимпийские игры остались только три страны: Гватемала, деятельность НОК которой временно приостановлена, а также россия и беларусь.
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Тем не менее отсутствие приглашение не означает, что представители стран-агрессоров не будут допущены к Олимпиаде, поскольку им могут предоставить возможность выступить под нейтральным флагом.
Ранее МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Однако не будут допущены к турнирам представители россии и беларуси, которые поддерживают войну или имеют контракты с вооруженными силами или органами национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что МОК запретил олимпийские квалификационные турниры в Лондоне, из-за позиции в отношении россиян.