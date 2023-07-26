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Без россии и беларуси: Страны-агрессоры не получили официальных приглашений на Олимпиаду-2024

Тем не менее россиян и белорусов могут допустить к выступлениям в Париже под нейтральным флагом.
Сегодня, 18:29
МОК официально не пригласил россию и беларусь на Олимпиаду / Getty Images
МОК официально не пригласил россию и беларусь на Олимпиаду / Getty Images

Международный олимпийский комитет за год до старта Летней Олимпиады-2024 в Париже направил официальные приглашения 203 странам на участие в соревнованиях.

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Без официальных приглашений на Олимпийские игры остались только три страны: Гватемала, деятельность НОК которой временно приостановлена, а также россия и беларусь.

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Тем не менее отсутствие приглашение не означает, что представители стран-агрессоров не будут допущены к Олимпиаде, поскольку им могут предоставить возможность выступить под нейтральным флагом.

Ранее МОК рекомендовал вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Однако не будут допущены к турнирам представители россии и беларуси, которые поддерживают войну или имеют контракты с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что МОК запретил олимпийские квалификационные турниры в Лондоне, из-за позиции в отношении россиян.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией МОК Олимпиада-2024

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