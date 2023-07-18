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МОК запретил олимпийские квалификационные турниры в Лондоне, из-за позиции в отношении россиян

Несмотря на то, что действия британцев совпадают с позицией комитета.
Сегодня, 20:29
Лондон Стэдиум / Getty Images
Лондон Стэдиум / Getty Images

Лондон не будет принимать олимпийские квалификационные турниры, такое решение принял МОК.

Ранее в столице Великобритании должны были состояться соревнования по брейкингу, BMX, скейтбордингу и спортивному скалолазанию.

Однако МОК решил отклонить заявку Лондона из-за того, что британское правительство согласилось допустить спортсменов из росии и беларуси только после того, как он подпишут декларацию, что поддерживают действия путина.

"Мы крайне разочарованы тем, что нам не удалось провести Олимпийскую квалификационную серию в Великобритании, как мы надеялись.

Особенно обидно за британских спортсменов, которые теперь лишены возможности побороться за попадание в Париж перед страстной домашней публикой", - заявил представитель Британской олимпийской ассоциации.

Несмотря на то, что позиция британского правительства сходна с позицией МОК заявка была отклонена.

Возможная причина в программе британских властей, согласно которой любой британский сопртсмен получит правительственную поддержку, если будет бойкотировать соревнования с росиянами и белорусами. Это, якобы, противоречит принципам МОК.

Напомним, ранее сообщалось, что МОК не отправит росии и белоруси официальные приглашения на Олимпиаду.

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