МОК не отправит россии и беларуси в конце июня традиционное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже

При этом некоторые спортсмены стран-агрессоров, вероятно, смогут выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет не отправит 26 июля россии и беларуси традиционное приглашение на Олимпиаду 2024 года, сообщает официальный сайт МОК.

В отличие от стран-агрессоров, более 200 национальных команд будут приглашены на ОИ-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Это традиция МОК, ровно за год до открытия летних или зимних игр приглашать на мероприятие все национальные команды со всего мира.

"По указанным причинам это исключит НОК россии и беларуси, а также НОК Гватемалы, который в настоящее время отстранен", — говорится в заявлении олимпийского органа.

Однако даже без приглашения российские и белорусские спортсмены смогут выступить на турнире в Париже в нейтральном статусе.

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В этом году МОК подтолкнул спортивные организации к тому, чтобы позволить некоторым россиянам и белорусам, признанным нейтральными спортсменами, участвовать в отборочных соревнованиях.

При этом МОК заявил, что может вообще не приглашать россию и беларусь на собственное мероприятие.

"МОК примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Гватемала попала в такую "приятную" компанию из-за вмешательства правительства в дела НОК.

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