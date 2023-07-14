iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

МОК не отправит россии и беларуси в конце июня традиционное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже

При этом некоторые спортсмены стран-агрессоров, вероятно, смогут выступить на ОИ-2024 в нейтральном статусе.
Сегодня, 07:58
Бойкотируйте российский спорт / Getty Images
Бойкотируйте российский спорт / Getty Images

Международный олимпийский комитет не отправит 26 июля россии и беларуси традиционное приглашение на Олимпиаду 2024 года, сообщает официальный сайт МОК.

В отличие от стран-агрессоров, более 200 национальных команд будут приглашены на ОИ-2024, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Это традиция МОК, ровно за год до открытия летних или зимних игр приглашать на мероприятие все национальные команды со всего мира.

"По указанным причинам это исключит НОК россии и беларуси, а также НОК Гватемалы, который в настоящее время отстранен", — говорится в заявлении олимпийского органа.

Однако даже без приглашения российские и белорусские спортсмены смогут выступить на турнире в Париже в нейтральном статусе.

Читай также: Гутцайт заявил, что бойкот Украиной соревнований отменять не планируют

В этом году МОК подтолкнул спортивные организации к тому, чтобы позволить некоторым россиянам и белорусам, признанным нейтральными спортсменами, участвовать в отборочных соревнованиях.

При этом МОК заявил, что может вообще не приглашать россию и беларусь на собственное мероприятие.

"МОК примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Гватемала попала в такую "приятную" компанию из-за вмешательства правительства в дела НОК.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры олимпиада МОК

Статьи по теме

УАФ объявила, кто будет руководить молодежной сборной Украины на Олимпиаде-2024 УАФ объявила, кто будет руководить молодежной сборной Украины на Олимпиаде-2024
МОК лишил IBA признания из-за проблем с управлением МОК лишил IBA признания из-за проблем с управлением
МОК проверит майора Исинбаеву и других официальных лиц по поддержке войны в Украине МОК проверит майора Исинбаеву и других официальных лиц по поддержке войны в Украине
"Грязная политика": Усик разнес МОК за допуск россиян к Олимпиаде "Грязная политика": Усик разнес МОК за допуск россиян к Олимпиаде
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

НБА13:34
Харден настаивает на обмене из Филадельфии в Клипперс
Европа13:19
Турецкий гранд хочет подписать одноклубника Зинченко
Европа12:59
Неудачный трансфер Манчестер Юнайтед удивил всех своим новым имиджем
Футбол12:56
Жирона Цыганкова приобрела хавбека Ман Сити
Футбол12:34
РБ Лейпциг подпишет центрбэка ПСЖ
Украина12:31
Шахтер договорился о трансфере юного форварда Сан-Паулу
Футбол12:17
Новичок АПЛ усилился воспитанником МЮ
Европа12:03
Экс-тренер Днепра-1 отправился покорять второй дивизион Кипра
Формула 111:38
Президент Франции хочет вернуть Формулу 1 в свою страну
Европа11:30
Трансферы лета 2023 года: Эрнандес, Гюлер и другие в ТОП-5 лучших трансферов недели
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK