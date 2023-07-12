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Гутцайт заявил, что бойкот Украиной соревнований отменять не планируют

Министерство молодежи и спорта не собирается менять свое решение в пользу украинского спорта.
Сегодня, 15:02
Вадим Гутцайт / Getty Images
Вадим Гутцайт / Getty Images

Президент НОК Украины и Министра молодежи и спорта Вадим Гутцайт поделился своими мыслями относительно принятого ранее закона о бойкоте украинскими спортсменами всех соревнований, в которых принимают участие представители страны террориста.

К примеру, украинские фехтовальщики будут вынуждены пропустить личные соревнования чемпионата мира по фехтованию из-за присутствия там далеко не сильнейших спортсменов наших соседей.

"Россияне уже работают против нас, потому что они знают, что мы приняли решение о бойкоте. Они уже посылают самых слабых, чтобы только мы не участвовали. Это больной вопрос, но мы стоим на своем. Потому что если мы будем принимать участие в соревнованиях, где есть россияне и белорусы, мы будем признавать, что они могут быть в спортивном мире рядом с нормальными людьми".

Гутцайт заявил, что он понимает всю тяжесть происходящего для украинских спортсменов, но менять ничего не будет.

"Есть государственное решение - мы не участвуем в этих соревнованиях. На сегодняшний день не рассматривается возможность прекращения бойкота. Есть такое решение - мы его приняли, двигаемся по нему. Была встреча со всеми президентами федераций, которые выразили свое мнение . Это было общее решение".

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Но при этом эффективность этих бойкотов вряд ли высока. Сам господин министр затруднился оценить, насколько это помогает Украине бороться с россиянами

"Сложно сказать, какие есть замеры эффективности этого решения. Есть замер один – у нас полномасштабная война, ежедневно гибнут наши лучшие - у нас есть общее решение, что мы так идем".

Напомним, что среди прочего Украина уже пропустила чемпионат мира и несколько других турниров по дзюдо, а также ЧЕ по фехтованию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вадим Гутцайт

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