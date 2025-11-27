iSport.ua
НОК Украины раскрыл ожидаемое число лицензий на Олимпиаду-2026

Рассчитывает на расширение квоты.
Сегодня, 10:47       Автор: Валентина Чорноштан
Вадим Гутцайт / Getty Images
Вадим Гутцайт / Getty Images

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, какое количество лицензий ожидает наша команда на Олимпиаде-2026.

На сегодняшний день точно поедут 18 спортсменов, но борьба продолжается. 18 января мы будем точно знать, сколько спортсменов и в каких видах спорта попадут на зимнюю Олимпиаду. Зимние соревнования только начинаются, и мы еще ожидаем, что наши спортсмены получат примерно 40–42 лицензии.

"Ожидаем лицензии еще в 11 видах спорта: лыжных дисциплинах, фристайле, шорт-треке, сноуборде, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье", — сказал Гутцайт.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее НОК презентовал форму украинских олимпийцев для Игр-2026.

