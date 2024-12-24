"Предложили все условия": Президент НОК отреагировал на возможную смену гражданства Ковтуном

Окончательное решение будет принимать сам гимнаст и его тренерка.

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт высказался о возможной смене гражданства на хорватское украинским серебряным призером летней Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике Ильей Ковтуном.

По его словам, гимнасту были предложены все условия и возможности, чтобы тренироваться и представлять Украину, но решение будет принимать спортсмен со своей тренеркой.

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"Напомню, последний раз гражданство из наших известных спортсменов сменил борец Семен Новиков. И стал олимпийским чемпионом уже в составе сборной Болгарии.

Что касается Ковтуна, то я лично встречался с тренером Ильи Ириной Горбачевой. У нас был очень продуктивный разговор. Мы общались по-дружески, с уважением друг к другу. Предложили все условия и все возможности, чтобы Илья остался и тренировался на родине.

Поэтому я верю, что он все-таки будет выступать за Украину. Но решение сейчас будет принимать сам спортсмен со своим тренером", - сказал Гутцайт в интервью Sport-Express.ua.

Ранее сообщалось, что украинский призер Олимпиады Илья Ковтун рассматривает вариант смены спортивного гражданства.

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