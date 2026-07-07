НОК отреагировал на снятие рекомендаций по поводу допуска россиян к соревнованиям

Национальный олимпийский комитет Украины отреагировал на решение МОК приостановить отстранение Олимпийского комитета России и отменить рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте НОК.

"Национальный олимпийский комитет Украины выражает категорическое несогласие с решением Исполнительного совета Международного олимпийского комитета о временной отмене отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) и прекращении действия рекомендаций МОК от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года по участию в международных спортивных соревнованиях.

Считаем это решение преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств, которые остаются неизменными: Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушая международное право и фундаментальные принципы мира и безопасности.

Ежедневно украинские города подвергаются массированным ракетным и дроновым атакам, гибнут мирные граждане, разрушаются жилые дома, больницы, учебные заведения и объекты спортивной инфраструктуры. В результате российской агрессии уничтожены или повреждены сотни спортивных сооружений, а с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла более 600 спортсменов, тренеров и представителей спортивного сообщества.

При таких обстоятельствах любые решения, фактически открывающие путь к полноценному возвращению России в международное олимпийское движение, противоречат не только принципам справедливости, но и фундаментальным ценностям Олимпизма, основанным на уважении человеческого достоинства, мира и международного права.

Особую обеспокоенность вызывает то, что основанием для временного возобновления деятельности ОКР стало только заявление российской стороны о прекращении деятельности на временно оккупированных территориях Украины. В то же время Национальный олимпийский комитет Украины неоднократно информировал и предоставлял Международному олимпийскому комитету и международным спортивным федерациям доказательства того, что Олимпийский комитет России и подконтрольные ему спортивные структуры продолжают осуществлять деятельность, которая нарушает территориальную юрисдикцию Национального олимпийского комитета.

Именно за грубое нарушение территориальной целостности Национального олимпийского комитета Украины Исполнительный совет МОК в октябре 2023 принял решение об отстранении ОКР. По убеждению НОК Украины, отсутствуют достаточные правовые и фактические основания считать, что причины, ставшие основанием для такого решения, были полностью устранены.

В течение мая-июня 2026 Национальный олимпийский комитет Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины и национальными спортивными федерациями направил в международные федерации 30 официальных обращений. Украинская сторона призвала международные федерации не пересматривать действующие ограничения по отношению к представителям государств-агрессоров, подчеркнув, что Российская Федерация продолжает полномасштабную войну против Украины, а Республика Беларусь остается соучастником агрессии, предоставляя свою территорию и инфраструктуру для ведения военных действий.

Украинская сторона также отметила необходимость учета системных нарушений антидопинговых правил в российском спорте и соответствующих выводов Всемирного антидопингового агентства (WADA), продолжающих подрывать доверие к российской спортивной системе.

Национальный олимпийский комитет Украины убежден, что восстановление прав Олимпийского комитета России и отмена рекомендаций по ограничению участия российских спортсменов создают опасный прецедент, который может быть воспринят как сигнал о нормализации отношений с государством-агрессором, несмотря на продолжающуюся войну, многочисленные военные преступления и систематическое нарушение.

НОК Украины призывает Международный олимпийский комитет пересмотреть принятое решение и продолжить последовательно соблюдать собственные принципы и решения, основанные на уважении территориальной целостности Национальных олимпийских комитетов, требований Олимпийской хартии и фундаментальных ценностей Олимпийского движения.

Также обращаемся в международные спортивные федерации с призывом проявить ответственность и принципиальность при принятии собственных решений по участию российских спортсменов и команд в международных соревнованиях, исходя не только из формальных юридических процедур, но и из объективной оценки реальных обстоятельств, которые остаются неизменными: Российская Федерация продолжает вести захват государства, грубо нарушающего международное право.

Национальный олимпийский комитет Украины и в дальнейшем будет последовательно отстаивать интересы украинских спортсменов, будет защищать принципы Олимпийской хартии и прилагать все усилия для недопущения политической легитимизации государства-агрессора через международный спорт", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее МОК отменил свои рекомендации по поводу участия россиян в международных соревнованиях.

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