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Футбол

Сборная Португалии определилась с новым тренером

Жорже Жезуш может возглавить команду.
Сегодня, 14:47       Автор: Андрей Безуглый
Жорже Жезуш / Getty Images
Жорже Жезуш / Getty Images

Федерация футбола Португалии уже ведет переговоры с новым тренером сборной, утверждает A Bola.

Напомним, что Роберто Мартинес свой пост по истечении контракта. При нем Португалия вылетела с ЧМ-2026.

Новым наставником сборной мождет стать экс-тренер Ан-Насра Жорже Жезуш.

В ближайшее время 71-летний специалист проведет встречу с президентом федерации касательно своего назначения.

Ранее также сообщалось, что сборная Мексики осталась без тренера.

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