Забьет ли Месси снова: на что поставить в 1/8 финала?

Очередными матчами чемпионата мира в рамках 1/8 финала станут противостояния между Аргентиной и Египтом, а также между Колумбией и Швейцарией.

Впереди матч Португалия – Испания. Эксперты GGBET считают, что преимущество на стороне номинальных гостей. Их победу оценивают коэффициентом 1,92, тогда как на Португалию — 4,08. Кто окажется сильнее? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

Какие есть варианты ставок?

Конечно, в этом матче все ждут очередного гола Лионеля Месси на нынешнем чемпионате мира. На данный момент на счету аргентинца уже семь мячей в первых четырех матчах турнира. К тому же этому способствуют и предматчевые обстоятельства, ведь оба левых защитника сборной Египта имеют повреждения.

Коэффициент на гол Месси в матче против Египта не такой уж привлекательный — всего 1,7. Возможно, есть смысл поставить на кого-то другого? Например, гол Лаутаро Мартинеса оценивается коэффициентом 2,25, а гол Мохамеда Салаха — 5,5.

Стоит отметить, что сборная Аргентины очень уверенно проводит первые таймы своих матчей. В одиннадцати последних встречах с участием аргентинцев команда уходила на перерыв, ведя в счете. Коэффициент на то, что в матче против Египта подобная ситуация повторится, составляет 1,97.

Матч Швейцария – Колумбия — это противостояние двух разных игровых стилей. У швейцарцев почти в каждом матче забивали обе команды. Лишь в 1/16 финала им удалось сохранить свои ворота «сухими». Колумбия же играет более прагматично. В трех последних матчах с участием этой сборной было забито всего два мяча: две победы со счетом 1:0 и нулевая ничья с Португалией.

Поскольку Колумбия выглядит более сильной командой на бумаге и даже сумела превзойти Португалию в «игре владения», можно предположить, что именно она будет контролировать ход встречи, а сам матч также завершится не слишком большим количеством голов. Коэффициент на то, что в поединке будет забит максимум один мяч, составляет 2,76, а для более осторожной ставки можно выбрать вариант «Тотал матча — меньше 2.0» с коэффициентом 2,05.

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