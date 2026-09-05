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Георгий Бущан снова будет защищать родные ворота

Опытный голкипер перешел в столичный клуб из житомирского Полесья на правах аренды.
Сегодня, 08:45       Автор: Сергей Носенко
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев

Футбольный клуб Динамо Киев оформил соглашение с житомирским Полесьем об аренде вратаря Георгия Бущана. Договор тридцатидвухлетнего голкипера рассчитан до окончания сезона 2026/2027 годов.

Георгий Бущан — воспитанник Академии Динамо и прошел в киевском клубе путь от детско-юношеского футбола до основного состава первой команды. В составе бело-синих голкипер выигрывал чемпионат Украины, дважды становился обладателем Кубка Украины и трижды завоевывал Суперкубок Украины. Также он регулярно защищал цвета киевлян в поединках Лиги чемпионов и Лиги Европы, сыграв за Динамо в общей сложности 181 официальный матч.

В январе 2025 года Бущан покинул столичный гранд и отправился в Саудовскую Аравию, где выступал за клуб Аль-Шабаб. Летом 2025 года голкипер вернулся в УПЛ, примкнув к житомирскому Полесью: сначала на правах аренды, а затем заключив с житомирянами полноценный контракт.

Напомним, Динамо также усилилось 21-летним вингером Кеассе Ба из швейцарской Лозанны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Георгий Бущан Полесье Житомир

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