Дорощук поднялся на подиум в финале сезона Бриллиантовой лиги

В Брюсселе состоялся финал Бриллиантовой лиги сезона-2026.

Украину в секторе мужских прыжков в высоту представлял Олег Дорощук.

Украинец вместе с Джанмарко Тамбери стали единственными спортсменами, кто без ошибок дошел до высоты 2.28 м.

Эту высоту Дорощук уже не смог взять, а единственным, кто ее преодолел с первой попытки стал Матеуш Колодзейськи.

Тамбери после первой ошибки перенес планку выше, не сумел ее взять и разделил бронзу с Дорощуком. А Колодзейски выиграл золото, обойдя по количеству попыток Джувона Гаррисона.

Финал Бриллиантовой лиги-2026. Прыжки в высоту (мужчины)

1.Матеуш Колодзейски (Польша) — 2,28 м

2. Джувон Гаррисон (США) — 2,28 м

3. Олег Дорощук (Украина) — 2,25 м

3. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,25 м

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