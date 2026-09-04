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Дорощук поднялся на подиум в финале сезона Бриллиантовой лиги

Украинец разделил бронзу с Джанмарко Тамбери.
Вчера, 22:54       Автор: Андрей Безуглый
Олег Дорощук / Getty Images
Олег Дорощук / Getty Images

В Брюсселе состоялся финал Бриллиантовой лиги сезона-2026.

Украину в секторе мужских прыжков в высоту представлял Олег Дорощук.

Украинец вместе с Джанмарко Тамбери стали единственными спортсменами, кто без ошибок дошел до высоты 2.28 м. 

Эту высоту Дорощук уже не смог взять, а единственным, кто ее преодолел с первой попытки стал Матеуш Колодзейськи. 

Тамбери после первой ошибки перенес планку выше, не сумел ее взять и разделил бронзу с Дорощуком. А Колодзейски выиграл золото, обойдя по количеству попыток Джувона Гаррисона.

Финал Бриллиантовой лиги-2026. Прыжки в высоту (мужчины)

1.Матеуш Колодзейски (Польша) — 2,28 м
2. Джувон Гаррисон (США) — 2,28 м
3. Олег Дорощук (Украина) — 2,25 м
3. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,25 м

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Дорощук

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