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Футбол

Бывший форвард Манчестер Юнайтед может вернуться в АПЛ

Антони Марсиаль может стать игроком Эвертона.
Вчера, 22:13       Автор: Андрей Безуглый
Антони Марсиаль / Getty Images
Антони Марсиаль / Getty Images

Эвертон может подписать Антони Марсиаля, пишет teamTALK.

"Ириски" остались с одним номинальным форвардом после закрытия трансферного окна. А занчит, исправить положение они могут лишь свободным агентом.

Марсиаль как раз сейчас находится без контракта, покинув Монтеррей свободным агентом.

На счету 30-летнего француза 20 матчей за мексиканский клуб и один гол.

Тем не менее, сейчас Эвертон рассматривает возможность пригласить нападающего хотя бы на один сезон.

Ранее также в Тоттенхэме оценили подписание Михаила Мудрика.

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