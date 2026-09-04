Чемпион мира-2026 объявил о завершении международной карьеры

Полузащитник Атлетико и сборной Испании Маркос Льоренте объявил о завершении международной карьеры.

31-летний испанец заявил, что решение было тяжелым для него, но он принял его до старта мундиаля.

Также Льоренте заявил, что сейчас его главной целью в карьере станет победа в Лиге чемпионов в составе Атлетико.

После долгих раздумий я решил завершить свою карьеру в национальной сборной. Я осознаю, что ещё молод и что, возможно, если бы я и дальше играл на высоком уровне, у меня ещё были бы годы впереди, чтобы продолжать выступать в этой форме. Независимо от того, поехал бы я на чемпионат мира или нет, выиграли бы мы его или нет, я уже принял это решение. Я знаю, что многие из вас этого не поймут, и, безусловно, я сам тоже не понял бы этого, глядя на ситуацию со стороны. Но это личное решение, которое я очень тщательно обдумал и, прежде всего, которое исходит от всего сердца. Я не буду одним из тех игроков, которые завершают карьеру из-за того, что физически не могут продолжать. К тому времени всё, что связано с футболом, уже не будет доставлять мне удовольствия

Напомним, что Маркос Льоренте дебютировал в составе национальной команды в 2020 году. С тех пор он провел 27 матчей, отметился четырьмя ассистами, став чемпионом мира в 2026 году.

Ранее также о завершении карьеры объявил капитан сборной Боснии.

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