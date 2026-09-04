Алонсо выдал огромный кредит одному из новичков

Главный тренер Челси Хаби Алонсо заявил, что Морган Роджерс станет ключевым игроком для Челси.

Напомним, что лондонский клуб подписал 24-летнего англичанина за 138 млн евро.

Алонсо заявил, что Роджерс уже начал позитивно влиять на команду, а в будущем он станет ее ключевым элементом.

При комплектовании состава приходится принимать важные решения, и Морган, безусловно, был одним из них. Подписать игрока такого уровня – как на данный момент, так и с прицелом на будущее – было очень важно. Он будет ключевым игроком команды в ближайшие шесть-семь лет. Он уже оказывает большое влияние

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