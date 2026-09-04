Полесье в большинстве легко разгромило Кудровку

В пятницу, 4 сентября, Полесье принимало дома Кудровку.

И сразу же хозяева открыли счет. Велетень сделал подачу к воротам, и Яшков ошибшись, срезал мяч в свои ворота.

А через 10 минут Векляк получил прямую красную карточку за жесткий фол на Назаренко, и Кудровка осталась в меньшинстве. Сразу после этого Полесье начало масштабную осаду, которая после нескольких моментов закончилась автоголом Думанюка.

До перерыва Верлей отыграл один мяч, но во второй половине встречи Полесье попросто дожало ослабленного соперника. Краснопир оформил дубль, а на последних минутах Андраде сделал счет совсем уже разгромным.

Статистика матча Полесье - Кудровка 5-го тура чемпионата Украины

Полесье - Кудровка 5:1

Голы: Велетень, 1, Думанюк (автогол), 42, Краснопир (пенальти), 71, 76, Андраде, 87 - Верлей, 45+2

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 32 - 5

Удары в створ: 13 - 3

Угловые: 6 - 1

Полесье: Кудрик — Майсурадзе, Красничи, Сарапий, Михайличенко (Гришкевич, 75) — Андриевский (Эмерллаху, 46), Бабенко, Брагару (Федор, 67) — Назаренко (Андраде, 46), Гайдучик (Краснопир, 66), Велетень.

Кудровка: Яшков — Росалес, Сердюк, Векляк, Огарков — Беляев (Ющенко, 78), Думанюк (Сигеев, 78), Смирный (Макоссо, 67) — Е. Пасич, Овусу (Свитюха, 46), Верлей (Стень, 67).

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