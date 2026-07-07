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Футбол

Бывший тренер Челси нашел себе новый клуб

Лиам Росеньор устроился в Париж.
Сегодня, 11:26       Автор: Андрей Безуглый
Лиам Росеньор / parisfc.fr
Лиам Росеньор / parisfc.fr

ФК Париж объявил о назначении Лиама Росеньора.

Напомним, что 41-летний менеджер в прошлом сезоне успел потренировать два клуба.

Росеньор начал сезон в Страсбуре, откуда в январе перешел в Челси. За лондонцев тренер успел провести лишь 23 матча.

Тем не менее во Франции специалист хорошо себя показал, потому Париж решил предложить Росеньору двухлетний контракт.

Ранее также сообщалось, что сборная Мексики осталась без тренера.

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