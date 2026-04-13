Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение за отказ играть с россиянами

Украинцы не вышли на матч Кубка мира против представителей страны-террориста.

Сборной Украины засчитали техническое поражение в матче за седьмое место на Кубке мира по водному поло в дивизионе 2, который проходит на Мальте, за невыход на игру против россиян.

Поединок был запланирован на понедельник, 13 апреля, а украинцы должны были сыграть против команды с названием Neutral Athletes B, которая состоит из так называемых нейтральных спортсменов с российскими паспортами.

Тем не менее, украинская сборная отказалась выходить на матч, за что ей засчитали техническое поражение 0:5. Об этом говорится на сайте World Aquatics.

World Aquatics

Если бы этот поединок состоялся, он бы стал первым между украинцами и россиянами в командных видах спорта с начала полномасштабного вторжения.

Стоит отметить, что именно сегодня World Aquatics еще и восстановила в правах российских и белорусских спортсменов, позволив им выступать на международных соревнованиях под национальной символикой.

