iSport.ua
Русский Українська
Другие

Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение за отказ играть с россиянами

Украинцы не вышли на матч Кубка мира против представителей страны-террориста.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Украинцам засчитали техническое поражение / Getty Images

Сборной Украины засчитали техническое поражение в матче за седьмое место на Кубке мира по водному поло в дивизионе 2, который проходит на Мальте, за невыход на игру против россиян.

Поединок был запланирован на понедельник, 13 апреля, а украинцы должны были сыграть против команды с названием Neutral Athletes B, которая состоит из так называемых нейтральных спортсменов с российскими паспортами.

Тем не менее, украинская сборная отказалась выходить на матч, за что ей засчитали техническое поражение 0:5. Об этом говорится на сайте World Aquatics.

World Aquatics

Если бы этот поединок состоялся, он бы стал первым между украинцами и россиянами в командных видах спорта с начала полномасштабного вторжения.

Стоит отметить, что именно сегодня World Aquatics еще и восстановила в правах российских и белорусских спортсменов, позволив им выступать на международных соревнованиях под национальной символикой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией водное поло

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Леванте, Лацио и Шахтера
просмотров
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Бокс20:54
Фьюри грозится вновь завершить карьеру, если не получит бой с Джошуа
Европа20:27
Тоттенхэм потерял до конца сезона своего капитана
Украина19:58
Бывшая жена экс-игрока Колоса пожаловалась на домашнее насилие
Бокс19:29
Фьюри выделил единственного соперника, с которым хочет драться в случае отказа Джошуа
Украина18:55
Календарь Шахтера: "горняки" сыграли вничью с ЛНЗ перед матчем 1/4 финала Лиги конференций
Европа18:32
Лион определился с будущим Яремчука
Игровые17:58
Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение за отказ играть с россиянами
Украина17:20
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
Украина16:45
ЛНЗ и Шахтер не определили победителя
Другое15:09
Скандал на Кубке мира - Александр Свищев против игры с россией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK