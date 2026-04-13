«Никакой нейтральности с агрессором – Украина не будет играть с россиянами», – Александр Свищев об отказе от матча на Кубке мира

Позиция Александра Свищева – Украина требует отмены матча против «нейтральных» россиян на Кубке мира.
Сегодня, 15:09       Автор: Митя Шитко
На турнире World Aquatics "Men's Water Polo World Cup 2026, Division 2", который продолжается на Мальте, возникла беспрецедентная ситуация: согласно турнирной сетке, в поединке за седьмое место сегодня, 13 апреля, должны были сойтись сборные Украины и России (последняя выступает под названием Neutra).

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев, ранее неоднократно отмечавший недопустимость присутствия представителей страны-агрессора на международной арене, сообщил, что украинские спортсмены не выйдут на этот матч.

Его позиция остается непреклонной: допуск так называемых «нейтральных» спортсменов является «циничным попранием памяти жертв войны». И эту категоричную позицию поддерживают все украинские ватерполисты и тренерский штаб команды.

Александр Свищев отметил: «Каждый раз, когда нам предлагают "спортивное соперничество" с россиянами, я и все наше спортивное сообщество вспоминаем многочисленные жертвы и беды, которые понес наш народ и государство, разрушены тысячи городов и сел, скитания миллионов наших соотечественников, страшное горе нанесено нашей стране!». «Поэтому Украина не будет играть с теми, кто уничтожает нашу жизнь и наше будущее. Наш единственный возможный путь – полная изоляция агрессора к восстановлению справедливости», добавил он.

Александр Свищев также добавил: «Спорт – это борьба характеров, но не ценой измены принципам. Для нас техническое поражение в официальном протоколе значительно весомее победой, чем выход на одну воду с представителями страны-агрессора. Достоинство нации выше любого турнирного результата».

«Мы не можем давить руки тем, чья страна каждый день пытается уничтожить нашу. Моральное поражение перед собственным народом, перед нашими военными и детьми – это единственный проигрыш, которого мы действительно боимся. Поэтому выход на матч против россиян для нас недопустим. Не может быть нейтральности между агрессором и жертвой», – убежден Александр Юрьевич Свищев. Он называет решение World Aquatics о допуске россиян с 2026 года «аморальным» и призывает НОК Украины и международные институты к решительному противодействию легализации российского спорта под белым флагом.

«Сегодня украинский спорт – это тоже фронт. Мы выбираем остаться верными своей стране, а не правилам, игнорирующим реальность войны. Наша твердая позиция: агрессору не место в цивилизованном спорте», - резюмировал Александр Свищев.

Сейчас украинская сторона ожидает финального решения организаторов. Позиция ФВПУ четкая: принципы олимпизма и человечности стоят выше турнирных очков.

