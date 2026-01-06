iSport.ua
Гутцайт раскрыл знаменосца Украины на Олимпиаде-2026

Национальный олимпийский комитет сделал выбор.
Владислав Гераскевич / Getty Images

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт назвал первого знаменосца на Олимпийских играх. Почетную миссию доверят скелетонисту Владиславу Гераскевичу, сообщает Чемпион Радіо.

"Еще решается вопрос, но согласился быть знаменосцем сборной Украины Владислав Гераскевич. У девушек пока определяемся.

Мы всегда выбираем лучших, но там будет шесть кластеров и церемония открытия будет проходить только на некоторых из них. Потому будем смотреть, какие виды спорта и где будут представлены. Скоро вы все узнаете", – заявил функционер.

На Олимпиаде-2022 сборная Украины имела двух знаменосцев. Национальный флаг на церемонии открытия тогда пронесли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова. На церемонии закрытия – биатлонистка Елена Билосюк.

Напомним, ранее НОК раскрыл предполагаемое количество лицензий на Олимпийские игры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НОК Украины Владислав Гераскевич Вадим Гутцайт Олимпиада-2026

