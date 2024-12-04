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Украинский призер Олимпиады рассматривает вариант смены спортивного гражданства

Гимнаст Илья Ковтун в дальнейшем может продолжить выступления за Хорватию.
Сегодня, 13:55
Илья Ковтун / Getty Images
Илья Ковтун / Getty Images

Украинский серебряный призер летней Олимпиады-2024 в спортивной гимнастике Илья Ковтун и его тренерка Ирина Горбачева рассматривают возможность смены спортивного гражданства.

21-летний спортсмен, вместо выступлений за Украину, собирается в дальнейшем представлять Хорватию.

Окончательное решение по поводу смены гражданства гимнаст и его тренерка примут до конца этого года, сообщает Tribuna.com.

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Горбачева подтвердила информацию о подобных намерениях, отметив, что свое решение они огласят позже.

"Мысли есть, мы общались об этом с президентом федерации, главным тренером. Мысли есть, до этого мы шли не один день, а на протяжении последних лет. Мысли об этом есть, но все будет решено и окончательно сказано позже. Нужно все взвесить и согласовать.

Есть ли шанс у украинской федерации сохранить Ковтуна? Честно говоря, очень сложно от того, что происходит в нашей федерации. Я человек такой - если сказала, то и сделала. А у нас в федерации ежесекундно что-то новое, и я не хочу следить, кто с кем дружит или ссорится", - сказала Горбачева в комментарии Суспільне Спорт.

Стоит отметить, что Ковтун на протяжении всего 2024 года готовился к соревнованиям именно в Хорватии. После Олимпиады-2024 в Париже в Украину гимнаст не возвращался.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортивная гимнастика Илья Ковтун

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