Им не хватило совсем немного: украинцы, остановившиеся в шаге от медали Олимпиады-2024

ISPORT.ua предлагает вспомнить тех, кто был близок к тому, чтобы пополнить копилку Украины наградами Игр в Париже.

Олимпиада-2024 прошла, а украинские спортсмены завершили соревнования с 12 наградами различной пробы, включая три золота, что позволило нашей сборной финишировать на 22-й позиции медального зачета Игр в Париже.

Могла ли Украина завоевать больше? Возможно. Но иногда от призового результата отделяют секунды, сотые балла или один удачный прием. Такова суть соревнований, что, кроме чемпионов и медалистов, кто-то становится четвертым, пятым, как бы обидно не было последним в подобной ситуации.

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ISPORT.ua предлагает вспомнить тех, кто был близок к тому, чтобы увеличить количество украинских медалей на Олимпийских играх-2024, но остановился практически в шаге от награды.

Борьба - Оксана Ливач и Мурази Мчедлидзе

В женской борьбе до 62 кг серебро Украине принесла Ирина Коляденко, а вот Оксане Ливач в категории до 50 кг медальный результат не покорился. Украинка уступила в четвертьфинале индийке Винеш Пхогат, но дисквалификация соперницы из-за перебора веса позволила ей выйти в бронзовый финал без утешительной схватки.

Источник: Getty Images

Тем не менее в поединке за медаль Ливач ожидала обладательница золота Токио-2020 и четырехкратная чемпионка мира Юи Сусаки из Японии, и как итог - поражение.

Результаты наших борцов вольного стиля существенно отличаются от достижений представителей греко-римского направления, где у Украины серебро (Парвиз Насибов) и бронза (Жан Беленюк). Все же у украинских "вольников", которые, к слову, получили лицензии незадолго до Олимпиады из-за отказа от участия так называемых "нейтралов" из страны-террориста, свой медальный шанс появился.

Источник: Getty Images

Мурази Мчедлидзе в весовой категории до 97 кг попал в утешительные схватки благодаря выходу его обидчика грузина Гиви Матчарашвили в финал. В дополнительном поединке была непростая победа над южноафриканским оппонентом, но в бронзовом финале - поражение от первого номера рейтинга Магомедхана Магомедова, представлявшего Азербайджан.

Академическая гребля - женская парная четверка

Драматично сложился финал соревнования по академической гребле в женских парных четверках для украинской команды, которую представляли Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова и Екатерина Дудченко.

Источник: Getty Images

Украинки со старта задали отличный темп и на первых 1500 метров вели борьбу за второе-третье места, однако на заключительном отрезке дистанции все растеряли и пришли к финишу только пятыми.

Гребля на байдарках и каноэ - мужская байдарка-четверка

Украинская мужская байдарка-четверка не смогла зацепиться за медали в финале на дистанции 500 метров.

Источник: Getty Images

Наша команда в составе Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семыкина стартовала не очень уверенно, но по ходу дистанции вырвалась на четвертую позицию, которая и стала итоговой с секундным отставанием от подиума.

Спортивная гимнастика - Илья Ковтун, Олег Верняев

Украинские гимнасты не смогли порадовать большими медальными свершениями как в командном выступлении, где они стали пятыми, так и в индивидуальных соревнованиях.

Источник: Getty Images

На расстояние в одну позицию к бронзовой медали дважды сумел приблизиться Илья Ковтун в многоборье и вольных упражнениях, а чемпион Рио-2016 Олег Верняев стал пятым в соревнованиях на коне.

В итоге пришлось довольствоваться только серебряной медалью Ковтуна на параллельных брусьях.

Прыжки в воду - Алексей Середа и Кирилл Болюх

Травма, хирургическое вмешательство и невозможность тренироваться помешали лидеру украинской сборной по прыжкам в воду Алексею Середе продемонстрировать результат на Олимпиаде-2024.

Источник: Getty Images

Лучшим для него стало выступление в соревнованиях по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки в паре с Кириллом Болюхом. Серебряные призеры чемпионата мира в этой дисциплине на Играх в Париже стали только пятыми.

Стрельба - Павел Коростылев

Павел Коростылев упустил шанс на завоевание медали в финале соревнований по стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров.

Источник: Getty Images

После четырех этапов украинский спортсмен делил вторую позицию с еще двумя соперниками, но во втором раунде на выбывание попал только в две из пяти мишеней и прекратил борьбу, став пятым.

Артистическое плавание - Марина и Владислава Алексиевы

Сестры Алексиевы на Олимпиаде-2024 стали единственными представителями Украины в артистическом плавании и зацепиться за медали не смогли.

Источник: Getty Images

Марина и Владислава, бронзовые призерки Токио-2020 в командных соревнованиях и вице-чемпионки мира в дуэте, на Играх в Париже сумели занять в выступлениях дуэтов пятое место.

Напомним, на ISPORT также можно ознакомиться с результатами всех украинских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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