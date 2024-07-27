Олимпийские игры-2024: все медали украинцев
Следите на ISPORT за успехами украинских спортсменов.
В пятницу, 26 июля, в Париже (Франция) состоялась церемония открытия ХХХIII летних Олимпийских игр.
Участие на турнире принимает украинская команда, в составе 140 спортсменов, которые выступят в 23 видах спорта.
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Все медаль украинцев на Олимпиаде-2024:
Список будет обновляться по мере поступлений наград.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты украинцев на Олимпийских игра-2024.
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