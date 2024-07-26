Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады: фото
Наши спортсмены проехались по Сене на лодке.
В Париже прошла церемония открытия Олимпийских Игр.
Нынешняя Олимпиада отличилась необычным парадом флагов. Вместо того, чтобы каждая страна прошлась со своими флагами по стадиону все страны-участницы ехали на лодках по реке Сеной.
Некоторые страны имели собственную лодку, однако, большинство делило ее еще с несколькими. Украина делила лодку с Тувалу, Туркменистаном и Уругваем
Знаменосцами от нашей страны стали Элина Свитолина и Михаил Романчук.
Отметим, что на лодке проплыло 58 спортсменов от нашей страны, а всего поехало 140 атлетов.
Вашему вниманию фото сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
Напомним, на нашем сайте доступно расписание всех соревнований с участием украинских спортсменов.
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