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Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады: фото

Наши спортсмены проехались по Сене на лодке.
Вчера, 22:59
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В Париже прошла церемония открытия Олимпийских Игр.

Нынешняя Олимпиада отличилась необычным парадом флагов. Вместо того, чтобы каждая страна прошлась со своими флагами по стадиону все страны-участницы ехали на лодках по реке Сеной.

Некоторые страны имели собственную лодку, однако, большинство делило ее еще с несколькими. Украина делила лодку с Тувалу, Туркменистаном и Уругваем

Знаменосцами от нашей страны стали Элина Свитолина и Михаил Романчук.

Отметим, что на лодке проплыло 58 спортсменов от нашей страны, а всего поехало 140 атлетов.

Вашему вниманию фото сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Напомним, на нашем сайте доступно расписание всех соревнований с участием украинских спортсменов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпиада

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