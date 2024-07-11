Олимпиада в Париже-2024: состав сборной Украины

ISPORT рассказывает, кто выступит на Олимпийских играх во Франции.

Национальный олимпийский комитет Украины официально назвал состав делегации Украины на Олимпийских играх в Париже.

Украина будет представлена в 26 из 32 дисциплин. В состав вошли 297 человек:

140 - спортсмены

12 - спарринг-партнеры и альтернативные спортсмены

95 - тренеров

27 - врачей и массажистов

4 - водителя

13 - членов штаба национальной сборной Украины

6 - представителей экипировочного центра

Бадминтон: Полина Бугрова

Бокс: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский, Александр Хижняк

Борьба: Алина Грушина, Юрий Идзинский, Ирина Коляденко, Оксана Ливач, Василий Михайлов, Мурази Мчедлидзе, Татьяна Сова (вольная борьба), Жан Беленюк, Парвиз Насибов (греко-римская)

Брейкинг: Екатерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнецов

Тяжелая атлетика: Камила Конотоп

Велосипедный спорт: Яна Беломоина, Юлия Бирюкова, Александр Гудыма, Анатолий Будяк

Гребной слалом: Виктория Ус

Академическая гребля: Дарья Верхогляд, Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Станислав Ковалев, Анастасия Коженкова, Игорь Хмара

Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов, Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Мария Повх, Анастасия Рыбачок, Иван Семикин, Игорь Трунов

Спортивная гимнастика: Олег Верняев, Илья Ковтун, Анна Лащевская, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Назар Чепурной

Художественная гимнастика: Диана Баева, Мария Высочанская, Алина Мельник, Таисия Онофрийчук, Валерия Перемета, Кира Ширикина

Дзюдо: Дарья Белодед, Кристина Гоман, Елизавета Литвиненко, Дильшот Халматов, Богдан Ядов

Легкая атлетика: Иван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Виталий Бутрим, Ирина Геращенко, Игорь Главан, Даниил Даниленко, Олег Дорощук, Ирина Климец, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михаил Кохан, Владислав Лавский, Юлия Левченко, Ярослава Магучих, Татьяна Мельник, Людмила Оляновская, Александр Погорелко, Андрей Проценко, Анна Рыжикова, Мария Сахарук, Елена Собчук, Виктория Ткачук, Артур Фельфнер, Анна Шевчук, Марьяна Шостак

Плавание: Владислав Бухов, Александр Желтяков, Денис Кесиль, Михаил Романчук, Ника Шарафутдинова

Синхронное плавание: Владислава Алексеева, Марина Алексеева

Скалолазание: Ярослав Ткач, Евгения Казбекова

Прыжки в воду: Ксения Байло, Кирилл Болюх, Марк Гриценко, Виктория Кесар, Олег Колодий, Даниил Коновалов, София Лискун, Анна Письменская, Алексей Середа

Стрельба из лука: Вероника Марченко, Михаил Усач

Пулевая стрельба: Виктор Банькив, Максим Городинец, Павел Коростылев, Елена Костевич, Сергей Кулиш

Стендовая стрельба: Ирина Маловичко

Современное пятиборье: Александр Товкай, Владислав Чекан, Валерия Перемыкина

Теннис: Ангелина Калинина, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская

Настольный теннис: Соломия Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцкая

Фехтование: Джоан Фейби Бежура, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Елена Кривицкая, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол: Арсений Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгий Ермаков, Дмитрий Крыськив, Илья Крупский, Игорь Краснопир, Александр Мартынюк, Николай Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинский, Владимир Салюк, Даниил Сикан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Олег Федор, Кирилл Фесюн, Максим Хлань

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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