Лузан и Рыбачок завоевали серебро Олимпиады-2024

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок стала серебряными призерами Олимпийских игр-2024.

В финале в каноэ-двойке на дистанции 500 метров девушки показали второй результат - 1:54.30.

Золото досталось китаянкам Сюй Шисяо и Сунь Менья.

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В Токио-2020 Лузан и Рыбачок завоевали серебряные медали на этой дистанции. Отметим, что в Париже украинки также выступят в полуфинале в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

Напомним, что ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинцев в гребле.

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