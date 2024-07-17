Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх в Париже.

В первый же день после официального открытия Олимпийских игр в Париже начнется и соревнование по гребле на байдарках и каноэ.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять девять спортсменов – восемь в спринте и одна представительница в слаломе.

Состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду

Спринт

Павел Алтухов (каноэ одиночки, 1000 м)

Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 м и байдарка-четверка, 500 м)

Олег Кухарик (байдарка-двойка, 500 м и байдарка-четверка, 500 м)

Дмитрий Даниленко (байдарка-четверка, 500 м)

Иван Семыкин (байдарка-четверка, 500 м)

Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м и каноэ-двойка, 500 м)

Анастасия Рыбачок (каноэ-двойка, 500 м)

Мария Повх (байдарка-одиночка, 500 м)

Слалом

Виктория Ус (байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, байдарочный кросс)

Расписание и результаты соревнований украинцев

27.07 Виктория Ус, предварительные заплывы - байдарка-одиночка

28.07 Виктория Ус, полуфинал и финал - байдарка-одиночка

30.07 Виктория Ус, предварительные заплывы - каноэ-одиночка

31.07 Виктория Ус, полуфинал и финал - каноэ-одиночка

03.08 Виктория Ус, посевные заплывы - байдарочный кросс

04.08 Виктория Ус, предварительные заплывы - байдарочный кросс

05.08 Виктория Ус, 1/4, 1/2 и финал - байдарочный кросс

06.08 байдарка-четверка (мужчины), предварительный заплыв

06.08 каноэ-двойка (женщины), предварительный заплыв и четвертьфинал

06.08 Мария Повх (байдарка-одиночка), предварительный заплыв и четвертьфинал

07.08 Павел Алтухов (каноэ одиночки), предварительный заплыв и четвертьфинал

07.08 байдарка-двойка (мужчины), предварительный заплыв и четвертьфинал

07.08 Людмила Лузан (каноэ-одиночка), предварительный заплыв и четвертьфинал

08.08 каноэ-двойка (женщины), полуфинал и финал

08.08 байдарка-четверка (мужчины), полуфинал и финал

09.08 байдарка-двойка (мужчины), полуфинал и финал

09.08 Людмила Лузан (каноэ-одиночка), полуфинал и финал

10.08 Мария Повх (байдарка-одиночка), полуфинал и финал

10.08 Павел Алтухов (каноэ одиночки), полуфинал и финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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