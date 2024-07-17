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Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины

ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх в Париже.
Сегодня, 01:44
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images
Коллаж Василий Войтюк / Getty Images

В первый же день после официального открытия Олимпийских игр в Париже начнется и соревнование по гребле на байдарках и каноэ.

Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять девять спортсменов – восемь в спринте и одна представительница в слаломе.

Состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду

Спринт

  • Павел Алтухов (каноэ одиночки, 1000 м)
  • Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 м и байдарка-четверка, 500 м)
  • Олег Кухарик (байдарка-двойка, 500 м и байдарка-четверка, 500 м)
  • Дмитрий Даниленко (байдарка-четверка, 500 м)
  • Иван Семыкин (байдарка-четверка, 500 м)
  • Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м и каноэ-двойка, 500 м)
  • Анастасия Рыбачок (каноэ-двойка, 500 м)
  • Мария Повх (байдарка-одиночка, 500 м)

Слалом

  • Виктория Ус (байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, байдарочный кросс)

Расписание и результаты соревнований украинцев

  • 27.07 Виктория Ус, предварительные заплывы - байдарка-одиночка
  • 28.07 Виктория Ус, полуфинал и финал - байдарка-одиночка
  • 30.07 Виктория Ус, предварительные заплывы - каноэ-одиночка
  • 31.07 Виктория Ус, полуфинал и финал - каноэ-одиночка
  • 03.08 Виктория Ус, посевные заплывы - байдарочный кросс
  • 04.08 Виктория Ус, предварительные заплывы - байдарочный кросс
  • 05.08 Виктория Ус, 1/4, 1/2 и финал - байдарочный кросс
  • 06.08 байдарка-четверка (мужчины), предварительный заплыв
  • 06.08 каноэ-двойка (женщины), предварительный заплыв и четвертьфинал
  • 06.08 Мария Повх (байдарка-одиночка), предварительный заплыв и четвертьфинал
  • 07.08 Павел Алтухов (каноэ одиночки), предварительный заплыв и четвертьфинал
  • 07.08 байдарка-двойка (мужчины), предварительный заплыв и четвертьфинал
  • 07.08 Людмила Лузан (каноэ-одиночка), предварительный заплыв и четвертьфинал
  • 08.08 каноэ-двойка (женщины), полуфинал и финал
  • 08.08 байдарка-четверка (мужчины), полуфинал и финал
  • 09.08 байдарка-двойка (мужчины), полуфинал и финал
  • 09.08 Людмила Лузан (каноэ-одиночка), полуфинал и финал
  • 10.08 Мария Повх (байдарка-одиночка), полуфинал и финал
  • 10.08 Павел Алтухов (каноэ одиночки), полуфинал и финал

Также на ISPORT доступно расписание на другие виды спорта, в которых украинские спортсмены будут принимать участие на ОИ-2024.

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