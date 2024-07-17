Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
ISPORT представляет календарь выступлений украинской команды на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх в Париже.
В первый же день после официального открытия Олимпийских игр в Париже начнется и соревнование по гребле на байдарках и каноэ.
Сборную Украины в этом виде спорта будут представлять девять спортсменов – восемь в спринте и одна представительница в слаломе.
Состав сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаду
Спринт
- Павел Алтухов (каноэ одиночки, 1000 м)
- Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 м и байдарка-четверка, 500 м)
- Олег Кухарик (байдарка-двойка, 500 м и байдарка-четверка, 500 м)
- Дмитрий Даниленко (байдарка-четверка, 500 м)
- Иван Семыкин (байдарка-четверка, 500 м)
- Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м и каноэ-двойка, 500 м)
- Анастасия Рыбачок (каноэ-двойка, 500 м)
- Мария Повх (байдарка-одиночка, 500 м)
Слалом
- Виктория Ус (байдарка-одиночка, каноэ-одиночка, байдарочный кросс)
Расписание и результаты соревнований украинцев
- 27.07 Виктория Ус, предварительные заплывы - байдарка-одиночка
- 28.07 Виктория Ус, полуфинал и финал - байдарка-одиночка
- 30.07 Виктория Ус, предварительные заплывы - каноэ-одиночка
- 31.07 Виктория Ус, полуфинал и финал - каноэ-одиночка
- 03.08 Виктория Ус, посевные заплывы - байдарочный кросс
- 04.08 Виктория Ус, предварительные заплывы - байдарочный кросс
- 05.08 Виктория Ус, 1/4, 1/2 и финал - байдарочный кросс
- 06.08 байдарка-четверка (мужчины), предварительный заплыв
- 06.08 каноэ-двойка (женщины), предварительный заплыв и четвертьфинал
- 06.08 Мария Повх (байдарка-одиночка), предварительный заплыв и четвертьфинал
- 07.08 Павел Алтухов (каноэ одиночки), предварительный заплыв и четвертьфинал
- 07.08 байдарка-двойка (мужчины), предварительный заплыв и четвертьфинал
- 07.08 Людмила Лузан (каноэ-одиночка), предварительный заплыв и четвертьфинал
- 08.08 каноэ-двойка (женщины), полуфинал и финал
- 08.08 байдарка-четверка (мужчины), полуфинал и финал
- 09.08 байдарка-двойка (мужчины), полуфинал и финал
- 09.08 Людмила Лузан (каноэ-одиночка), полуфинал и финал
- 10.08 Мария Повх (байдарка-одиночка), полуфинал и финал
- 10.08 Павел Алтухов (каноэ одиночки), полуфинал и финал
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