Ольга Харлан - бронзовая призерша Олимпиады-2024
В понедельник, 29 июля, состоялся поединок за третье место в личном турнире саблисток на Олимпиаде-2024, в котором выступила Ольга Харлан.
Соперницей украинки по матчу за бронзовую медаль стала представительница Южной Кореи Чой Сэбин.
Сначала преимущество было на стороне Сэбин, которая сумела оторваться от Ольги.
Счет в матче дошел до 5:11 не в пользу Харлан, однако она смогла собраться и совершиться камбек. Победительница поединка решалась при ничейном счете 14:14. И именно Ольга нанесла "бронзовый" удар.
Стоит отметить, что Харлан стала первой представительницей Украины, которая завоевала награду на Олимпийских играх-2024.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских фехтовальщиков на Олимпиаде 2024 года.
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