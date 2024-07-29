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Ольга Харлан - бронзовая призерша Олимпиады-2024

Спортсменка завоевала первую награду для Украины на Играх в Париже.
Вчера, 22:11
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

В понедельник, 29 июля, состоялся поединок за третье место в личном турнире саблисток на Олимпиаде-2024, в котором выступила Ольга Харлан.

Соперницей украинки по матчу за бронзовую медаль стала представительница Южной Кореи Чой Сэбин.

Сначала преимущество было на стороне Сэбин, которая сумела оторваться от Ольги.

Счет в матче дошел до 5:11 не в пользу Харлан, однако она смогла собраться и совершиться камбек. Победительница поединка решалась при ничейном счете 14:14. И именно Ольга нанесла "бронзовый" удар.

Стоит отметить, что Харлан стала первой представительницей Украины, которая завоевала награду на Олимпийских играх-2024.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами выступлений украинских фехтовальщиков на Олимпиаде 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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